taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7043
Euro
6.2747
Altın
1528.56
Borsa
101846.94
Gram Altın
280.385
Bitcoin
48572.64

İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konserine gittiği Tarkan'dan övgüler aldı.

Haber Merkezi | 25.09.2019 - 09:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sanatçı Tarkan’ın İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserine gitti.

KONSERDE İMAMOĞLU'NA SOYER EŞLİK ETTİ

Konserde, İmamoğlu çiftine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer de eşlik etti. İmamoğlu ve Soyer çifti, konser öncesinde Tarkan ile sahne arkasında bir araya geldi.

İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

"YAĞMURLU HAVA SİZİNLE GÜNEŞ GİBİ DOĞACAK"

İmamoğlu, Tarkan’ın, “Yağmurlu hava, sizinle güneş gibi doğacak” sözlerine, “Estağfurullah. Siz doğacaksınız, bizi ısıtacaksınız. Çok iyi gördüm sizi” şeklinde karşılık verdi. Tarkan da İmamoğlu’nu, “Konserler çok iyi gidiyor. Siz de iyisiniz” şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine İmamoğlu’nun yanıtı ise, “İyiyim, çok iyiyim” oldu. Tarkan, İmamoğlu ve Soyer ile fotoğraf çektirdikten sonra sahne hazırlıkları için kulise döndü.

İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

“TARKAN GİBİ SANATÇILARLA HER ŞEY GÜZEL OLUR”

Gazeteciler, konser öncesinde İmamoğlu’na, Tarkan ile ilgili görüşlerini sordu. İmamoğlu, bu soruya, “Tarkan’ı, ilk çıktığı günden beri takip ediyoruz, neticede 90’ların başıydı. Eşimle beraber dinliyoruz. Daha özel anları var bizim için ama onlara girmeyeceğim” yanıtını verdi. İmamoğlu, “Tarkan bir doğa aşığı. Birlikte bir proje olur mu” sorusunu ise, “Neden olmasın. Tarkan gibi sanatçılarla her şey güzel olur” şeklinde yanıtladı.

İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

“GÜN GİBİ DOĞDUNUZ İSTANBUL’A”

Tarkan’ın sahne almasıyla birlikte Açıkhava’da coşku zirveye çıktı. İmamoğlu ve Soyer çifti, Tarkan’ın şarkılarına eşlik ederken, seyircilerle birlikte unutulmaz bir gece yaşadı. Soyer’in İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirten Tarkan, İmamoğlu için de “Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul’a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızdayız. Sizi seviyoruz. Onurlandırdınız bu gece konserime gelerek” ifadelerini kullandı. Tarkan’ın sözleri, seyircilerden büyük alkış aldı.

İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adana'da polis aracına bombalı saldırı

Adana'da polis aracına bombalı saldırı

118
Trump'ın azledilme sürecinin ilk resmi girişimi yapıldı

Trump'ın azledilme sürecinin ilk resmi girişimi yapıldı

80
Adana'da şehir hastanesinde sıra gecesi

Adana'da şehir hastanesinde sıra gecesi

283
Muğla'da aranan eşek silahla vuruldu

Muğla'da aranan eşek silahla vuruldu

73
Erdoğan'dan Suriye'yi kalkındırma açıklaması

Erdoğan'dan Suriye'yi kalkındırma açıklaması

165
Senegal'de yüksek kalitede doğalgaz rezervi çıktı

Senegal'de yüksek kalitede doğalgaz rezervi çıktı

94
İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir