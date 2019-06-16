AK Parti adayı Binal Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak canlı yayında bir araya geldi.

Programın moderatörü İsmail Küçükkaya, adaylara program sırasında önemli bir soru yöneltti.

Küçükkaya, iki adayın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde öncesinde ve sonrasında mal varlıklarını açıklayıp açıklamayacaklarını sordu.

İmamoğlu ve Yıldırım'dan mal varlığını açıklama sözü VİDEO



"HER SENE DEĞİŞİKLİK OLURSA YENİLİYORUZ"

Binali Yıldırım bu soruya, "Mal varlığı beyanında bulundurmak bizim keyfi, ihtiyarımızda değil. Mecbursunuz. Kamu adına hizmet görüyorsanız, memur dahi olsanız, mal varlığı beyanınız olacak. 16 yıldır mal varlığı beyanı veriyorum. Her sene değişiklik olursa yeniliyoruz. Kamuoyuna açıklama diye bir adet yok. Benim açımdan hiç farketmez. Ama herhangi bir dava konusu oldu mu malvarlığı mahkeme tarafından talep edilir, dosyaya konur. Benim açımdan bir sakıncası yok. Çocuklarımın mal varlığının zaten bir koruması falan yok. Onlar ticaretle uğraşıyorlar, onlarınki kamuya da açık. Herkes bakar. Bu konuda davalar da oldu. Birçok davalar kazanıldı. Biz hiçbir şekilde malvarlığımızı, geçmişimizle, yaptıklarımızla her zaman hesap verdik, bundan sonra da vermeye hazırız. Hem burada hem öbür tarafta." cevabını verdi.

"TABİİ Kİ AİLECE OLMALI"

İmamoğlu da, "Sayın Yıldırım'ın açıkladığı gibi kamu görevlisi olmamızdan dolayı mal beyanımızı veriyor. Ben de 5,5 yıldır her yıl yenileyerek veriyoruz. Hatta büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra beyan etmiştim. Yeni bir süreç, yeni bir ahlak anlayışı. Belediye başkanı, milletvekili olmak, bakan olmak bir meslek değil. Hepimiz bir görev yerine getiriyoruz. Başka görevler de nasip olabilir. Erdemli, ahlaklı süreci iyi yönetebilmek, hesap vermek adına dürüstlüğümüzü ortaya koymak adına, bu önerinizi aynen sayın Yıldırım gibi zevkle kabul ediyorum. Tabii ki ailece olmalı. Ben var, eşim var, babam, çocuklarım var." ifadelerini kullandı.