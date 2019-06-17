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İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

Tüm Türkiye'nin izlediği Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayını öncesi iki adayın ilk karşılaştıkları an sosyal medyada paylaşıldı.

AA & Ensonhaber | 17.06.2019 - 13:10..
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İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

23 Haziran seçimleri öncesinde dün akşam canlı yayında bir araya gelen AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu karşılıklı kozlarını paylaştı. Sadece İstanbulluları değil tüm Türkiye'yi ekran başına geçiren yayın kadar öncesi ve sonrası da merak edildi, konuşuldu.

YAYIN ÖNCESİNDE YAŞANANLAR

Görüntülerde Binali Yıldırım'dan önce stüdyoya gelen Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ın gelmesiyle ayağa kalktı ve rakibini karşıladı. Adaylar birbirlerine karşılıklı iyi dileklerini ilettikten sonra Yıldırım yerine doğru geçerken; İmamoğlu'nun ise mikrofon bağlantıları yapıldı.

KÜÇÜKKAYA'NIN UYARISI

Öte yandan paylaşılan videoda İsmail Küçükkaya'nın; "Şimdi şöyle Başkanım; ankette Whatsapp vesaire yok. İnternet yalnızca...." dediği de duyuldu.

İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi ilk karşılaşması VİDEO

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