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İmamoğlu: Yıldırım'ın ne söylediğini anlamadım

Binali Yıldırım'ın, sandık görevlileri seçmenin tipine göre pusulayı eksik verdi iddiasına İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

AA & Ensonhaber | 20.05.2019 - 07:42..
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Ekrem İmamoğlu, Atakum sahilinde halkla buluştu. İmamoğlu, bir süre görüştükten sonra basın mensuplarını sorularını Karadeniz manzarası eşliğinde yanıtladı.

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İmamoğlu’na, rakibi Binali Yıldırım’ın sandık kurulu başkanlarının seçmenin görünüşüne göre bazı vatandaşlara İBB pusulası vermedi iddiası soruldu.

"MÜHENDİSLİK YAPAN BİRİSİNİN NE SÖYLEDİĞİNİ ANLAMADIM"

İmamoğlu, bu soruya, ”Bir defa dinledim, anlamadım. Bir defa daha dinledim… Samimiyetle söylüyorum bir daha dinledim. Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım. Bir de hani daha önce soyadına göre seçmen görüşünü ortaya koyan. Şimdi daha da şaşırıyorum. Yüzünden, duruşundan, yürüyüşünden AK Partiliymiş bu teze göre. Üzüldüm yani… Nokta!” dedi.

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