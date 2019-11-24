İmamoğlu'ndan devlet bankalarına gönderme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris, Kopenhag, Strasburg, Berlin,Londra gezilerinde finans çevreleriyle yaptığı temaslarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, Türkiye’deki kamu bankalarının İBB’ye kredi vermediğini söyledi.

"İBB'YE MESAFELİ DURUYORLAR"

Göreve geldiklerinde İstanbul'da başta metro projeleri olmak üzere çok sayıda yatırımın finans problemleri nedeniyle 2 yıldır durduğunu gördüklerini belirten İmamoğlu, "Açıkçası devlet bankaları ne acı ki İBB'ye göreve başladığımız andan itibaren gördük ki mesafeli duruyorlar. Bu üzücü. Ankara'dan finansman ihtiyacımıza dönük acil çözümler gelemeyeceğini görmüştük. Bunun kurum temsilcilerine şahsen dile getirdim. Bu nedenle ilk yurtdışı ziyaretimizi Paris'e yaparken bizden önce başlatılan ama finansman kaynaklarının olgunlaşamadığı bir dönemin sonrasında bu gezimizin hemen akabinde bir kredi sözleşmesi yapabiliyor olmamızda bu gezinin etkili olduğunu düşünüyorum.

FRANSA'DAN KREDİ

Bu süreçten hemen sonra bir Fransız yatırım bankasından temin ettiğimiz kredi ile Ümraniye Göztepe metromuzu tekrar hayata geçirdik” dedi.

Ekrem İmamoğlu: Devlet bankaları İBB’ye mesafeli duruyorlar - VİDEO