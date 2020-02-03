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İmamoğlu'ndan Meltem Şişli açıklaması: Kovarız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen Yeşim Meltem Şişli için " Böyle bir şey yapan kişi, benimle çalışmak istemiyor demektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 03.02.2020 - 15:24..
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İmamoğlu'ndan Meltem Şişli açıklaması: Kovarız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı Yapım İşleri Yeniden Başlama Töreni”nin ardından gazetecilerin, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'ndan Meltem Şişli açıklaması: Kovarız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, başörtülü İSMEK çalışanlarına gösterdiği insanlık dışı tavra büyük tepki gelmişti.

İmamoğlu'na sorulan soruların başında ise, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yaptığı iddia edilen konuşmalar vardı.

Ekrem İmamoğlu'na, "Yeşim Meltem Şişli ile ilgili bir işlem yapılacak mı ya da yaptınız mı?” sorusu yöneltildi.

İmamoğlu," Yeşim Meltem Şişli'yle ilgili olan bu süreçle alakalı kelimelerimi çok dikkatli bir şekilde sizinle paylaşacağım." ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"ÇOK HASSAS BİR KONU"

"Bu konu ve bu konunun kamuoyuna yansıma biçimiyle ilgili çok hassas konuşulması gereken bir psikolojisi var bu sürecin. Birincisi; 31 Ocak itibarıyla, elbette ki süreci kurum içinde inceliyoruz. Bu konuda incelemelerimizi başlattık. İkincisi; zaten bu işle ilgili yasal bir süreç de başlatıldı. Sürecin sonucu bizim açımızdan, kurumumuz açısından ve çalışma arkadaşımız açısından elbette çok önemli. Ama burada birkaç hususun altını çizelim."

İmamoğlu'ndan Meltem Şişli açıklaması: Kovarız

"BU ŞEKİLDE DAVRANAN İNSAN, BENİMLE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR DEMEKTİR"

Birincisi; benim olduğum hiçbir yerde, hiçbir çalışma arkadaşım, hiçbir yol arkadaşım hiç kimseye ister çalışma arkadaşlarımdan birine, ister herhangi bir vatandaşa, inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Zira, bu şekilde davranan bir insan, zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Öyle bir insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net. Bu konunun üzerinden, benim hassasiyetimi başka bir yöne çekmeye çalışan insanlara bunu duyuralım.”

"İNCELEME DEVAM EDİYOR"

İmamoğlu, “İddiaların doğruluğunu tespit edebildiniz mi?” sorusuna, “İnceleme devam ediyor. Öyle bir şey olduğunda da zaten ben böyle konuşmam, biliyorsunuz. Ama şu anda böyle bir tespitimiz yok.” yanıtını verdi.

İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması İZLE

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