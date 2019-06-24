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İmamoğlu'nun başarısı, Çeşme'de de coşkuyla kutlandı

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Çeşme’de, Cumhuriyet Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.

İHA | 24.06.2019 - 01:27..
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Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, yenilenen seçimde yüzde 9,2 farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Çeşme'de de sevinçle karşılandı.

ÇEŞME'DE COŞKULU KUTLAMA

Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamaya, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, Belediye Meclis Üyeleri, her yaştan Çeşmeliler ve tatilciler katıldı.

İmamoğlu'nun başarısı, Çeşme'de de coşkuyla kutlandı

Bu akşam, saat 21.30'da gerçekleştirilen kutlamalara, Türk bayrakları, CHP ve İYİ Parti flamaları ile katılan vatandaşlar, geç saatlere kadar, şarkılar, marşlar ve türküler eşliğinde oynayarak ve halay çekerek, İmamoğlu'nun başarısını kutladı.

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