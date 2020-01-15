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İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği mektubun içerisinde 4 sayfalık Kanal İstanbul raporu olduğu öğrenildi.

AA & Ensonhaber | 15.01.2020 - 15:12..
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İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında kendisine randevu vermesi durumunda Kanal İstanbul'un yapılmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna edebileceğini söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Ankara'da İmamoğlu ile Erdoğan karşı karşıya geldi.

İBB Başkanı İmamoğlu, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup verdi ve bu sırada gülüşmeler yaşandı. Herkes mektubun içerisinde ne olduğunu merak ediyordu.

4 SAYFALIK KANAL İSTANBUL'A HAYIR RAPORU

İmamoğlu'nun verdiği mektubun içerisinde Kanal İstanbul'un yapılmaması için 4 sayfalık bir raporun olduğu öğrenildi.

Bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yanılttığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, dosyayı okuması durumunda Erdoğan'ın da Kanal İstanbul'a hayır diyebileceğini savundu.

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği

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