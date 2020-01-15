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İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir zarf verdi.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 13:28..
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İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi Ankara'da ATO Congresium'da düzenleniyor.

Toplantının açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salonun bulunduğu binanın girişinde belediye başkanları karşıladı.

ERDOĞAN-İMAMOĞLU DİYALOĞU

Belediye başkanlarının arasında yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir zarf uzattı.

Zarfı alıp inceleyen Erdoğan ile İmamoğlu arasında gülüşmeler ve samimi diyaloglar yaşandı. O anlar objektiflere yansıdı.

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

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