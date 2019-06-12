İmamoğlu’nun iddiasına Yıldırım cevap verdi

Yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Adaylar canlı yayınlarda çalışma ve progpogandalarını sürdürürken CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı'ndan Binali Yıldırım'a yönelik "İsmail küçükkaya'dan soruları istedi" iddiası gelmişti.

İddiaya Cumhur İttifakı'nın adayı olan AK Parti'li Binali Yıldırım'dan tepki geldi.

"BUNUN ADI BASİTLİKTİR"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayında 'Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi' iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Binali Yıldırım ’’CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.’’ ifadeleriyle CHP adayına tepki gösterdi.

Küçükkaya'dan 'ortak yayın sorularını Binali Yıldırım'a verdi' iddiasına yanıt VİDEO



İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN YALANLAMA

Binali Yıldırım'ın sosyal medya hesabından verdiği tepki sonrasında da gerçekleştilecek olan ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya CHP adayını yalanladı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının iddialarına yönelik Küçükkaya "Ben gerçekten günlerdir Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım'ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında, sonrasında, yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil. Kimseye vermem ben onları." ifadelerini kullandı.