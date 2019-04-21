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İmamoğlu'nun İstanbul mitinginde 'Mehter' sürprizi

Maltepe mitingi için meydana toplanan İstanbullulara 'Mehter Takımı' gösteri sundu.

Haber Merkezi | 21.04.2019 - 14:12..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe mitingi öncesinde vatandaşlara müzik ziyafeti veriliyor.

ANADOLU ATEŞİ YAKTI

Meydanı dolduran İstanbullular, ilk olarak Anadolu Ateşi'nin hazırlamış olduğu gösteriyi izledi.

Büyük bir coşkunun hakim olduğu alanda vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriye eşlik etti.

İmamoğlu'nun İstanbul mitinginde 'Mehter' sürprizi

MEHTER TAKIMI COŞTURDU

Anadolu Ateşi'nin ardından platforma Mehter Takımı çıktı.

CHP mitinginde ilk kez Mehter Takımı'nın gösteri yapması, dikkatlerden kaçmadı.

Mehter sonrası sahne bu kez klasik müziğe bırakıldı. Keman ve cello eşliğinde vatandaşlara İzmir Marşı çalındı.

İmamoğlu'nun İstanbul mitinginde 'Mehter' sürprizi

İmamoğlu'nun İstanbul mitinginde 'Mehter' sürprizi

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