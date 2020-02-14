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İman bebek, soğuktan ve yetersiz beslenmeden öldü

Ailesiyle sığındıkları Türkiye sınırındaki kamp bölgesinde soğuktan ölen 1,5 yaşındaki İman Ahmed Leyla'nın, gözleri açık can verdiği ortaya çıktı.

AA | 14.02.2020 - 18:00..
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Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle evsiz kalan ve Türkiye sınırına doğru hareket eden sivillerin içler acısı durumu devam ediyor.

Yaşanan bu insanlık dramının son örneği Afrin Şifa Hastanesi'nde yaşandı.

Türkiye sınırındaki kamp bölgesine sığınan İman bebek ve ailesi, burada geçici barınma alanında camsız bir barakada yaşamaya başladı.

Soğuk havaya karşı korunaksız barakada kendinden geçen ailenin küçük ferdi İman bebek, dün sabah ailesi tarafından Afrin Şifa Hastanesi'ne getirilmişti.

Ancak 1,5 yaşındaki İman bebeğin hastaneye geldiğinde kalbinin durduğu anlaşılmıştı.

"ŞİDDETLİ SOĞUK ALGINLIĞI, YETERSİZ BESLENME"

Afrin Şifa Hastanesi'nin, Anadolu Ajansı (AA) ile paylaştığı ve bebeğin ölümünden sonra çekildiğini bildirdiği fotoğrafta, İman'ın gözlerinin açık olduğu görülürken, bir elin, fotoğraf çekimi için küçük bebeğin bedenini doğrulttuğu fark ediliyor.

Hastanenin ölüm raporunda, yalnızca 4,5 kilogram olan İman bebeğin şiddetli soğuk algınlığı sonucu nefesinin kesilip kalbinin durduğu, beslenme yetersizliği çektiği ve aynı zamanda "serebellar atrofi" (beyincik hacim küçülmesi) hastalığıyla da mücadele ettiği belirtilmişti.

İman bebek, soğuktan ve yetersiz beslenmeden öldü

2018'DE İDLİB'E GÖÇ ETMİŞLER

Ailenin, Rusya ve rejim saldırılarında tahliye edilen başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinden 2018'de İdlib'e göç ettiği, bombardımanlar nedeniyle burada birkaç kez yer değiştirdikten sonra Suriye-Türkiye sınırı yakınlarında Afrin kırsalına kaçtığı öğrenilmişti.

1,8 MİLYON SİVİL GÖÇ ETTİ

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun saldırıları sonucu Ocak 2019'dan bu yana yaklaşık 1,8 milyon sivil Türkiye-Suriye sınırı yakınlarına göç etmişti.

Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

İman bebek, soğuktan ve yetersiz beslenmeden öldü

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