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İmar Barışı başvurularında son günler

İmar Barışı başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 17:57..
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İmar Barışı başvurularında son günler

8 milyon kişinin başvurduğu İmar Barışı'nda son günler yaşanıyor. 8 milyon kişinin başvurduğu İmar Barışı'nda ise 7 milyar 511 milyon liralık gelir elde edildi.

İmar Barışı başvurularında son günler

7 MİLYAR LİRALIK GELİR ELDE EDİLDİ"

Bakan Kurum, "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız İmar Barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu. Aralık ayı sonuna kadar başvuru süresi ve ödeme süreci devam ediyor. Erzurum genelinde başvuru sayısı 45 bin adet, 15 milyon lira başvuru bedeli alınmış durumda." diye konuşmuştu.

İmar Barışı başvurularında son günler

31 ARALIK SON GÜN

31 Aralık ise İmar Barışı'nın son günleri olarak biliniyor. O yüzden başvuru yapmak isteyenler elini çabuk tutmalı.

İmar Barışı başvurularında son günler

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