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İmar Barışı ödemeleri için son gün

15 Haziran'a kadar başvuruyu gerçekleştiren vatandaşların, Yapı Kayıt Belgesi bedellerini ödeme süresi bugün doluyor.

AA | 30.06.2019 - 12:23..
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İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılar için hayata geçirilen İmar Barışı'ndan faydalanmak için başvuran vatandaşların, Yapı Kayıt Belgesi bedellerini yatırma süresi bugün bitiyor.

BAŞVURULAR 15 HAZİRAN'DA SONA ERDİ

Türkiye genelindeki konutların imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'na başvurular için süreç, 15 Haziran'da sona erdi.

İmar Barışı ödemeleri için son gün

Ödemelerde yoğunluk yaşanmaması için bugün Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye genelinde belirli şubeleri, 10.00-16.30 saatlerinde vatandaşlara hizmet verecek.

Ödemeler, bugün saat 23.59'a kadar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın internet şubeleri ile mobil uygulamalarından da yapılabilecek.

Bankaların açık şubelerinin listesi "www.ziraatbank.com.tr", "www.halkbank.com.tr" ve "www.vakifbank.com.tr" internet sitelerinden öğrenilebiliyor.

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