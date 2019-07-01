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İmar Barışı ödemeleri için uzatma kararı

30 Haziran'da sona eren İmar Barışı için ödemeler, 31 Aralık tarihine kadar yapılabilecek.

AA | 01.07.2019 - 10:02..
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Haziran'da sona eren İmar Barışı ödemeleri, 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar şu şekilde;
Karar Sayısı: 126731/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3194 sayılı imar Kanununun geçici 16 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

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