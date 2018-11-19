İmar Barışı Zonguldak ve Edirne'de fiyatları artırdı

İmar barışı başladığından beri aradan geçen 5 ayı aşkın sürede konut fiyatları en çok 6,7 ile Zonguldak'ta artarken, Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne izledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "imar barışı" düzenlemesine başvurular devam ediyor.

KONUT FİYATLARI ZONGULDAK'TA ARTTI

Vatandaşların e-devlet üzerinden 8 Haziran'da başvurularını yapmaya başladığı düzenleme kapsamında, başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı. İmar barışından faydalanan kişi sayısı ise 8 milyon 600 bini aşmış durumda. Hazırlanan "İmar Barışı Sonrası Konut Fiyatı En Çok Artan İl, İlçe ve Mahalleler" başlıklı rapora göre, imar barışı sonrası konut fiyatlarında son döneme göre hareketlenme yaşandı.

Aradan geçen 5 ayı aşkın sürede konut fiyatlarının en çok arttığı il yüzde 6,7 ile Zonguldak oldu. Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne, yüzde 6,4 ile Erzincan, yüzde 6,2 ile Van, yüzde 6 ile Iğdır takip etti. İmar barışından sonra konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 il arasında Bitlis yüzde 5,9 ile sekizinci, Elazığ yüzde 5,8 ile dokuzuncu, Bilecik yüzde 5,6 ile onuncu sırada yer aldı.

İLÇELERDE BAŞI İZMİR ÇİĞLİ VE ANKARA GÖLBAŞI ÇEKİYOR

Söz konusu dönemde ortalama konut fiyatlarının en çok arttığı 30 ilçe arasında ise ilk sırada yüzde 9,2'lik yükselişle İzmir Çiğli ve Ankara Gölbaşı geliyor.

Bu iki ilçeyi yüzde 7,7 ile Adalar, yüzde 6,7 ile Konya Beyşehir, Zonguldak Merkez, Antalya Aksu, yüzde 6,6 İzmir Dikili ve Foça, Giresun Merkez, Antalya Alanya, Finike, Kaş, Kemer, Yozgat Merkez, Edirne Merkez, Muğla Dalaman, Çanakkale Gelibolu ve Amasya Merzifon izliyor. Erzincan Merkez ilçesi yüzde 6,4 ile 21. sırada yer alırken, onu sırasıyla yüzde 6,3 ile İzmir Güzelbahçe ve Balıkesir Karesi, yüzde 6,2 ile Van İpekyolu, yüzde 6,1 ile İzmir Bergama, yüzde 6 ile Iğdır Merkez, İzmir Çeşme, Aydın Didim ve Muğla Marmaris, yüzde 5,9 ile Samsun İlkadım, Bitlis Merkez ve İzmir Urla takip ediyor.