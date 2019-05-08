taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1877
Euro
6.9348
Altın
1287.81
Borsa
90080
Gram Altın
256.613

İmar Barışı'na en çok başvuru yapan il İstanbul oldu

İstanbul'da İmar Barışı'na 1.7 milyon başvuru geldi.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 15:02..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş
İmar Barışı'na en çok başvuru yapan il İstanbul oldu

İmar Barışı ile Türkiye'de kaçak olan 13 milyon konutun, imar ve iskân sorununun çözülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda birçok başvuru yapıldı.

8 Haziran 2018’den itibaren alınan başvurular, aralık ayında sona erecek. İmar Barışı'na ise şu ana kadar 9.8 milyon kişi başvuru gerçekleştirdi.

İSTANBUL İLK SIRADA

Tüm iller içerisinde en fazla başvuru, İstanbul ilinden gerçekleşti. İstanbul, 1.7 milyon başvuru ile ilk sırada yer aldı.

İmar Barışı'na en çok başvuru yapan il İstanbul oldu

İZMİR İKİNCİ SIRADA

795 bin 934 başvuru ile İzmir ikinci sırada, Ankara ise 452 bin 295 ile üçüncü sırada yer aldı. İmar Barışı'ndan 18 milyar 418 milyon 733 bin liralık gelir elde edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi

Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi

516
Kenyalılardan yerel otomobil

Kenyalılardan yerel otomobil

443
Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

388
Ankara Büyükşehir Belediyesi canlı yayında ihale yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi canlı yayında ihale yapıyor

312
Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

305
CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

166
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Sana çoktan kapak oldu

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Sana çoktan kapak oldu

439
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir