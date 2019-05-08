İmar Barışı'na en çok başvuru yapan il İstanbul oldu

İmar Barışı ile Türkiye'de kaçak olan 13 milyon konutun, imar ve iskân sorununun çözülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda birçok başvuru yapıldı.

8 Haziran 2018’den itibaren alınan başvurular, aralık ayında sona erecek. İmar Barışı'na ise şu ana kadar 9.8 milyon kişi başvuru gerçekleştirdi.

İSTANBUL İLK SIRADA

Tüm iller içerisinde en fazla başvuru, İstanbul ilinden gerçekleşti. İstanbul, 1.7 milyon başvuru ile ilk sırada yer aldı.

İZMİR İKİNCİ SIRADA

795 bin 934 başvuru ile İzmir ikinci sırada, Ankara ise 452 bin 295 ile üçüncü sırada yer aldı. İmar Barışı'ndan 18 milyar 418 milyon 733 bin liralık gelir elde edildi.