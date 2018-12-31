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İmar Barışı'nda süre uzatıldı

İmar Barışı'ndan yararlanmak isteyenler için süre 6 ay daha uzatıldı.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 11:43..
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İmar Barışı'nda süre uzatıldı

İmar Barışı'ndan yararlanmak isteyenler için süre ileriki bir tarihe ertelendi. Alınan yeni kararla birlikte İmar Barışı'ndan 6 ay daha yararlanılabilecek.

İmar Barışı'nda süre uzatıldı

31 ARALIK SON TARİHTİ

İmar Barışı haziran ayında başlamıştı. Son başvuru tarihi ise ekim ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan karar ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştı.

KURUM KARAR VERECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katılan Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sürenin uzatılıp uzatılmayacağını sorulmuştu. Kurum ise bu kararı görüşeceklerini dile getirmişti.

İmar Barışı'nda süre uzatıldı

10 MİLYAR LİRALIK GELİR ELDE EDİLDİ

Ayrıca Bakan Kurum, "9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdu ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdı." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

İMAR BARIŞI KİMLERİ KAPSIYOR

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı inşa edilen yapıların kayıt altına alınması amacıyla yapılan düzenleme 31 Aralık 2017'den önce yapılan tüm yapıları kapsıyor.

İmar Barışı'nda süre uzatıldı

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