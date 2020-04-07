IMF, Çin'deki toparlanmayı cesaret verici buldu

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) araştırma bölümü yetkilileri John Bluedorn, Gita Gopinath ve Damiano Sandri, koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerine ilişkin bir blog yazısı yayınladı.

"ÇİN'DEKİ TOPARLANMA SINIRLI DA OLSA CESARET VERİCİ"

IMF yetkilileri, koronavirüs salgınının ilk görüldüğü Çin'de ekonomik toparlanmanın "sınırlı da olsa cesaret verici" olduğunu ifade etti.

"EKONOMİK ZARAR TÜM ÜLKELERDE TIRMANIŞA GEÇTİ"

Koronavirüs pandemisinin dünyayı resesyona ittiğine dikkati çeken yetkililer, 2020'nin küresel mali krizden daha kötü olacağını, ekonomik zararın tüm ülkelerde tırmanışa geçtiğini bildirdi.

"PANDEMİNİN EKONOMİK SONUÇLARI KESKİN"

Yetkililer, "Pandeminin ekonomik sonuçları ABD'yi şimdiden benzeri görülmemiş bir hızda ve şiddette etkiliyor. Martın son iki haftasında yaklaşık 10 milyon kişi işsizlik yardımına başvurdu. Böyle keskin ve sarsıcı artış, 2009'daki küresel mali krizin zirvesinde bile görülmemişti." değerlendirmesinde bulundu.

"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE AKSAKLIKLAR KENDİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Virüsün neden olduğu aksaklıkların, gelişmekte olan pazarlarda da kendini göstermeye başladığını belirten yetkililer, satın alma yöneticileri (PMI) endeksine ilişkin son verilerin, birçok ülkede imalatta keskin düşüşlerin yaşandığını gösterdiğini aktardı.

"ÇİN'DEKİ VERİLER EKONOMİK FAALİYETLERİN YENİDEN BAŞLAMASINA ZEMİN HAZIRLAYABİLİR"

Yetkililer, salgınının ilk görüldüğü yer olan Çin'de yılın başında sert düşüşlerin yaşandığı PMI verisinde, zayıf dış talebe rağmen ılımlı bir iyileşmenin görüldüğüne işaret ederek, "Çin'deki toparlanma, sınırlı olsa da cesaret verici. Salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin başarılı olabileceğini ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına zemin hazırlayabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

SALGININ TEKRARLAMASI TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Pandeminin geleceğine ilişkin büyük belirsizlik olduğunu belirten yetkililer, Çin'de ve diğer ülkelerde salgının yeniden yayılmasının göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.