taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7112
Euro
7.2987
Altın
1655.62
Borsa
93770.59
Gram Altın
358.271
Bitcoin
49490.61

IMF, Çin'deki toparlanmayı cesaret verici buldu

IMF yetkilileri, koronavirüs salgınının ilk görüldüğü ülke olan Çin'de ekonomik toparlanmanın "sınırlı da olsa cesaret verici" olduğunu belirterek, küresel ekonomi ile ilgili görüş bildirdi.

AA |
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

IMF, Çin'deki toparlanmayı cesaret verici buldu

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) araştırma bölümü yetkilileri John Bluedorn, Gita Gopinath ve Damiano Sandri, koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerine ilişkin bir blog yazısı yayınladı.

"ÇİN'DEKİ TOPARLANMA SINIRLI DA OLSA CESARET VERİCİ"

IMF yetkilileri, koronavirüs salgınının ilk görüldüğü Çin'de ekonomik toparlanmanın "sınırlı da olsa cesaret verici" olduğunu ifade etti.

"EKONOMİK ZARAR TÜM ÜLKELERDE TIRMANIŞA GEÇTİ"

Koronavirüs pandemisinin dünyayı resesyona ittiğine dikkati çeken yetkililer, 2020'nin küresel mali krizden daha kötü olacağını, ekonomik zararın tüm ülkelerde tırmanışa geçtiğini bildirdi.

"PANDEMİNİN EKONOMİK SONUÇLARI KESKİN"

Yetkililer, "Pandeminin ekonomik sonuçları ABD'yi şimdiden benzeri görülmemiş bir hızda ve şiddette etkiliyor. Martın son iki haftasında yaklaşık 10 milyon kişi işsizlik yardımına başvurdu. Böyle keskin ve sarsıcı artış, 2009'daki küresel mali krizin zirvesinde bile görülmemişti." değerlendirmesinde bulundu.

"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE AKSAKLIKLAR KENDİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Virüsün neden olduğu aksaklıkların, gelişmekte olan pazarlarda da kendini göstermeye başladığını belirten yetkililer, satın alma yöneticileri (PMI) endeksine ilişkin son verilerin, birçok ülkede imalatta keskin düşüşlerin yaşandığını gösterdiğini aktardı.

"ÇİN'DEKİ VERİLER EKONOMİK FAALİYETLERİN YENİDEN BAŞLAMASINA ZEMİN HAZIRLAYABİLİR"

Yetkililer, salgınının ilk görüldüğü yer olan Çin'de yılın başında sert düşüşlerin yaşandığı PMI verisinde, zayıf dış talebe rağmen ılımlı bir iyileşmenin görüldüğüne işaret ederek, "Çin'deki toparlanma, sınırlı olsa da cesaret verici. Salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin başarılı olabileceğini ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına zemin hazırlayabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

SALGININ TEKRARLAMASI TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Pandeminin geleceğine ilişkin büyük belirsizlik olduğunu belirten yetkililer, Çin'de ve diğer ülkelerde salgının yeniden yayılmasının göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs tedavi giderleri de özel sağlık sigortasında
Birçok sigorta şirketi, lütuf ödemesi olarak özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde koronavirüs tedavisini teminat kapsamına aldı.
Otomotiv sektörünün ihracatı martta yüzde 28,5 azaldı
Türkiye otomotiv sektörünün mart ihracatı, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 azalarak 2.1 milyar dolara geriledi.
ABD, İtalya ve İspanya'dan Türk sebzesine talepte artış
Koronavirüs vakalarının yükselişte olduğu bir dönemde Türkiye'den yaş meyve ve sebze talebinde artış yaşandı.
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının dünyada '2008 küresel mali krizinden çok daha kötü ve benzeri görülmemiş' bir ekonomik krize yol açtığını belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü
ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü
87
Danimarka'da kapatılan kreş ve ilkokullar tekrar açılacak
Danimarka'da kapatılan kreş ve ilkokullar tekrar açılacak
34
Bakan Koca: Avrupa'ya göre tedbirleri en erken biz aldık
Bakan Koca: Avrupa'ya göre tedbirleri en erken biz aldık
99
New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek
New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek
45
Çin'de aylar sonra, koronavirüsten ölüm yaşanmadı
Çin'de aylar sonra, koronavirüsten ölüm yaşanmadı
85
Bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
Bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
37
Liverpool, ücretsiz izin kararından vazgeçti
Liverpool, ücretsiz izin kararından vazgeçti
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir