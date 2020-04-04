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IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının dünyada '2008 küresel mali krizinden çok daha kötü ve benzeri görülmemiş' bir ekonomik krize yol açtığını belirtti.

AA |
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IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısına katıldı.

IMF'nin 1 trilyon dolarlık finansal kapasitesini koronavirüsten etkilenen ülkeler için kullanmaya hazır oldukları mesajını veren Georgieva, şimdiye kadar 90'dan fazla ülkenin kendilerinden yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır

"GELİŞEN ÜLKELER, EN SAVUNMASIZ OLANLAR"

Georgieva, koronavirüse karşı "en savunmasız" ülkelerin ise "ekonomileri yükselen ve gelişen ülkeler" olduğunu vurguladı.

"2008 KÜRESEL KRİZİNDEN DAHA KÖTÜ"

"Acil finansman desteği konusunda şimdiye kadar asla böylesine artan bir taleple karşılaşmadık." ifadesini kullanan Georgieva, Kovid-19 salgınının küresel ölçekte "2008 küresel mali krizinden çok daha kötü ve benzeri görülmemiş" ekonomik krize neden olduğunu kaydetti.

IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır

"BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Dünyanın karanlık bir dönemden geçtiğini, Kovid-19'un tüm dünyayı tehdit ettiğini ve bu yüzden en korunmasız durumdaki insanların korunması için birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Georgieva, "IMF'nin tarihinde hiçbir zaman dünya ekonomisinin böylesine durma noktasına geldiğine tanıklık etmedik." ifadesini kullandı.

DSÖ: "SALGIN, SAĞLIK KRİZİNİN ÖTESİNDE"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise IMF'ye Kovid-19 pandemisinin kontrol altına alınması için verilen çabalara desteğinden ötürü teşekkür etti.

IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır

Tüm dünyada teyitli Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısının da 50 bini geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, "Ancak bunun bir sağlık krizinden çok daha ötesi olduğunu biliyoruz. Hepimiz pandeminin derin sosyal ve ekonomik sonuçlarının farkındayız." diye konuştu.

Ghebreyesus, bazı ülkelerin halkının geçimini sağlamaları ve ekonomik çöküşten kurtulmaları için borçlarının hafifletilmesinin şart olduğunu, bu bağlamda IMF ve Dünya Bankasıyla iş birliği yaptıklarını kaydetti.

IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır

Dünya Bankası'nın Washington'daki merkezi

Birçok ülkenin insanların sağlık sigortası, vatandaşlık veya oturumu olup olmadığına bakmadan ücretsiz Kovid-19 testi ve tedavisi yapmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Ghebreyesus, "Bu tür önlemleri teşvik ediyoruz. Bu kriz daha önce eşi görülmemiş bir kriz ve eşi görülmemiş sorumluluk gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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