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IMF: Koronavirüs salgını küresel piyasalara 'darbe' indirdi

IMF tarafından, dünyayı saran koronavirüs salgınının küresel ekonomiye olan etkilerinin değerlendirildiği bir rapor yayınlandı.

AA |
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IMF: Koronavirüs salgını küresel piyasalara 'darbe' indirdi

Uluslararası Para Fonu (IMF), “Küresel Finansal İstikrar Raporu”nun Nisan 2020 sayısını "Küresel Finansal İstikrar Görünümü: Kovid-19 Zamanında Piyasalar" başlığıyla yayınladı.

IMF, RAPORUNDA KORONAVİRÜS ETKİSİNİ DERBİ VE FIRTINAYA BENZETTİ

IMF'nin yayınladığı raporda, koronavirüs salgınının küresel piyasalara benzeri görülmemiş bir "darbe" indirdiği belirtilerek, gelişmekte olan ülkelerin "fırtına" ile karşı karşıya olduğu aktardı.

IMF: Koronavirüs salgını küresel piyasalara 'darbe' indirdi

HİSSİ SENEDİ FİYATLARI DÜŞTÜ

Koronavirüs salgınının tarihi bir zorluk yarattığına işaret edilen raporda, şubat ayının ortalarında, salgının küresel bir pandemiye dönüşmesine ilişkin korkuların başlamasıyla hisse senedi fiyatlarının daha önce görülmeyen seviyelere düştüğü hatırlatıldı.

IMF: Koronavirüs salgını küresel piyasalara 'darbe' indirdi

PETROL FİYATLARININ DÜŞMESİ RİSK İŞTAHINI BOZDU

Raporda, petrol fiyatlarının da küresel talebin zayıflaması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle düştüğü anımsatılarak, bu durumun da risk iştahını bozan nedenlerden biri olduğu aktarıldı.

BORÇLANMA MALİYETLERİ ARTTI

IMF’nin koranavirüsün küresel etkilerini saptamaya yönelik raporda riskli varlıkların fiyatlarının düştüğüne ve borçlanma maliyetlerinin arttığına dikkat çekildi.

PARA VE MALİYE POLİTİKASI EYLEMLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİ DENGELEDİ

Raporda, piyasa likiditesinin önemli ölçüde bozulduğu belirtilerek, salgının etkilerini kontrol altına almayı amaçlayan para ve maliye politikası eylemlerinin yatırımcı güvenini dengelediği ve piyasalardaki kayıpların kısmi olarak azaldığı aktarıldı.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR "FIRTINA" İLE KARŞI KARŞIYA

Finansal koşullarda daha da sıkılaşma riski bulunduğuna işaret edilen raporda, gelişmekte olan ve öncü piyasa ekonomilerinin bir fırtına ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA, REKOR DÜZEYDE TERSİNE PORTFÖY AKIŞI

Raporda, "Gelişmekte olan ve öncü piyasalarda, rekor düzeyde keskin bir tersine portföy akışı yaşandı." ifadesi kullanıldı.

BORÇ YAPILANDIRMALARINDA ARTIŞ YAŞANABİLECEK

Dış borç finansman kaybının kredibilitesi düşük borçlular üzerinde baskı yaratmasının muhtemel olduğu belirtilen raporda, bu durumun borç yapılandırmalarında bir artışa yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

BANKALARIN DİRENCİ TEST EDİLECEK

İşletmeler ve hane halklarının yüksek borçlanma seviyesinin ekonominin aniden durması nedeniyle borç sıkıntısına neden olabileceği aktarılan raporda, bankaların direncinin bazı ülkelerde büyük piyasa ve kredi kayıpları karşısında test edilebileceği kaydedildi.

POLİTİKA YAPICILARA "DENGE" UYARISI

Uluslararası iş birliğinin bu olağanüstü küresel krizin üstesinden gelebilmek için önemli olduğu vurgulanan raporda, "Politika yapıcıların, finansal istikrarı korumak ve ekonomik faaliyetleri desteklemek arasındaki dengeyi sürdürmeleri gerekiyor." ifadesi kullanıldı.


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