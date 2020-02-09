IMF'den Arap ülkelerine uyarı: Refahlı günleriniz bitiyor

IMF’den Arap ülkelerine uyarı geldi...

IMF petrol rezervlerini elinde tutan Arap ülkelerine, petrol piyasalarına dair geçmiş gelişmelerin analizinin, talepte gelir ve nüfus artışı hesaba katıldıktan sonra güçlü ve kalıcı bir azalma eğilimine işaret ettiğini söyledi.

IMF, özellikle Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülkenin mevcut finansal birikimlerinin büyük reformlar yapılmadığı takdirde düşen petrol ve gaz gelirlerine bağlı olarak önümüzdeki 15 yıl içerisinde tükenebileceğini belirtti.

PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELERİN EKONOMİK ORTAMLARI YENİDEN ŞEKİLLENECEK

IMF raporunda ‘’Enerji tasarrufu teknolojilerindeki sürekli iyileştirmeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesi ve iklim değişikliğine daha güçlü bir politika tepkisi, dünyanın petrol talebinin daha yavaş büyümesi ve nihayetinde önümüzdeki yirmi yılda azalmaya başlaması anlamına geliyor. Eğer bu beklentiler gerçekleşirse, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri de dahil olmak üzere birçok petrol ihraç eden ülkenin ekonomik ortamı yeniden şekillenecek’’ açıklaması yapılıyor.

"15 YIL SİZİ İDARE EDER SONRASI DURUM KÖTÜ"

Bu arada petrol fiyatları Ocak 2016’da varil başına 30 dolara düştü. Fiyatlar daha sonra toparlanmaya başladı ve varil başına 120 dolara ulaştı. Çin’de devam eden Koronavirüs salgınıyla, on binlerce uçuşun iptal edildiği ve Brent ham petrol fiyatlarının varil başına 50 doların biraz üzerine çıktığı görüldü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ‘Körfez Arap ülkeleri gerekli mali reformları yapmazlarsa, sahip oldukları refah, karbon yakıtlardan elde ettikleri gelirlerin azalması ile önümüzdeki 15 yılda tükenebilir’ uyarısında bulundu. IMF, bu ülkelerin maliyetleri azaltmaları ve ekonomilerini çeşitlendirmeleri gerektiğini söylüyor