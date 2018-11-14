IMF'den İtalya'ya mali genişleme uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) İtalya'da hükümetin planladığı mali genişlemenin riskleri beraberinde getireceği ve ülke ekonomisini ters şoklara karşı kırılganlaştıracağı uyarısında bulundu.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, İtalyan ekonomisine yönelik yıllık değerlendirme niteliği taşıyan 4. Madde Konsültasyonu'nun tamamlandığı bildirildi.

DÜŞÜK BÜYÜME UYARISI

Bu çerçevede yayımlanan raporda, son günlerde yaşanan bütçe kriziyle gündemde olan İtalyan ekonomisinin en büyük sorunlarından birinin düşük büyüme olduğu ifade edildi.

Hükümetin büyümeyi güçlendirme ve ihtiyaç duyanlara yardım etme girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı bildirilen raporda, "Biz bunun için yapısal reformlar paketi, yüksek kaliteli önemlere dayanan mali konsolidasyon ve bankaların bilançolarının güçlendirilmesini tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İTALYA'YI KIRILGANLAŞTIRACAK RİSKLER"

Öte yandan, İtalyan hükümetinin planladığı mali genişlemenin büyümeyi nasıl etkileyeceğinin muğlak olduğu vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Planlanan mali genişleme, İtalya'yı çok kırılganlaştıracak aşağı yönlü riskler taşıyor. Yükselen tahvil getirileri, bankaların finansman verme yeteneğini ve maliyetlerini etkiledi ve bilançolarını zayıflattı. Kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının gelecek 3 yılda yüzde 130 civarında kalacağını öngörüyoruz. Daha sonra borcun istikrar kazanması için ek mali ayarlamalara ihtiyaç duyulacak."

IMF, bu nedenle İtalya'ya mali genişleme yerine kademeli ve sınırlı mali konsolidasyon uygulaması tavsiyesi yaptı.