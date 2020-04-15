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İmkansızlıktan evini tamamlayamadı

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan vatandaş, imkansızlıktan tamamlayamadığı evinin üzerine branda çekti.

İHA |
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İmkansızlıktan evini tamamlayamadı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi’nde yaşayan bir çocuk babası 56 yaşındaki Davut Kısa, 2 yıldır brandalı evinde hayata tutunmaya çalışıyor.

İmkansızlıktan evini tamamlayamadı

"EVİMİ YAPTIRMAYA GÜCÜM YETMİYOR"

Yetkililere ve hayırsever vatandaşlara seslenerek, kendisine yardım eli uzatılmasını beklediğini ifade eden Kısa, "Maddi imkansızlıklar yüzünden evimi yaptıramadım. Evimin üzerine branda çekerek kışın yağmur sularından ve soğuktan bu şekilde korunmaya çalıştım. Branda üzerinde biriken sular yattığım yere damlarsa da yatağımı taşıyarak başka yere seriyordum. Evimde doğru düzgün eşyam yok. Bana ait bir yatağım ve bir sobam var. Çamaşırlarımı soğuk suyla elimde yıkıyorum. Evimde ne elektriğim var ne de suyum var. 2 yıldır karanlıkta yaşıyorum, sağolsun komşularım sıcak yemek getiriyorlar. Onların yardımlarıyla geçinmeye çalışıyorum. Evimi yaptırmaya gücüm yetmiyor. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.

İmkansızlıktan evini tamamlayamadı

İmkansızlıktan evini tamamlayamadı

İmkansızlıktan evini tamamlayamadı

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