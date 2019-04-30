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İmparator Akihito görevden çekildi

Japonya'da tahta olduğu müddetçe hiç savaş görmeyen İmparator Akihito, tahtı bıraktı

AA | 30.04.2019 - 15:23..
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Kökleri 5. yüzyıla dayanan en eski monarşide son 200 yıldır ilk kez bir Japon imparatoru hayattayken tahttan feragat etti.

85 yaşındaki Akihito, 30 yıldır oturduğu Krizantem Tahtı 200 yıldır kendi isteğiyle bırakan ilk imparator oldu.

İmparator Akihito görevden çekildi

Akihito'nun saltanatının yerel saatle gece yarısı resmen sona ermesinin ardından çarşamba itibarıyla tahtı 59 yaşındaki oğlu, Veliaht Prens Naruhito devralmış oluyor.

İmparator Akihito görevden çekildi

HALKA TEŞEKKÜR ETTİ

İmparatorluk Sarayı'nda aile üyeleri ve hükümet yetkilileri önünde düzenlenen törende tahtın önünde duran Akihito şunları söyledi:

"Bugün imparator olarak görevlerimi tamamlıyorum. 30 yıl önce tahta çıktığımdan beri imparator olarak görevlerimi halkıma derin bir güven ve saygı hissiyle yerine getirdim, bunu yapma fırsatı bulduğum için kendimi dünyanın en şanslı insanı addediyorum. Devletin simgesi rolünde beni kabul eden ve destekleyen halka en içtenlikle teşekkür ediyorum."

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