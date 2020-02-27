İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör masasına konuk olarak soruları yanıtladı.

Elazığ'daki depremden terörle mücadeleye kadar birçok konudan önemli açıklamalar yapan Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'nde yangın çıktığı iddialarına da cevap verdi.

İmralı yangını Süleyman Soylu'ya soruldu VİDEO

"HELİKOPTER HAVALANDI, DENİZDEN MÜDAHALE VAR"

Bakan Soylu, "Sabah 08.00 civarında Bursa Valisi ile görüştüğümüzde, İmralı'daki cezaevinin ötesinde bir yer. Hemen bir helikopter hareketlendi. Denizden yangın söndürme için de gerekli çalışmalar yapılıyor. Karadeniz'de de yangınlar oldu, mevsimlerde beklenmeyen bir takım sıcaklık koşulları oluşturduğu süreçlerden de olabilir. Başka bir etkenin olması söz konusu değil." dedi.