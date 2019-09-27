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İmran Han: Hindistan 8 milyon kişiyi Keşmir’de hapsediyor

BM'de Keşmir sorunu ile ilgili konuyu gündemine alan Pakistan lideri, Hindistan'a sert eleştirilerde bulundu.

DHA | 27.09.2019 - 20:13..
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Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu kürsüsünde konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı hedef aldı.

İmran Han, iktidara geldiğinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile barışçıl bir yol izlemek istediğini belirterek, “İktidara geldiğimizde, barış getirmeye çalışacağımıza yemin ettik. Terörle savaştık ve binlerce insanı kaybettik. Hindistan ile aramızdaki tel örgüleri kaldırmak istedik. Modi, Pakistan’dan terör saldırıları olduğunu söyledi. Biz de Belucistan'da saldırılarımız olduğunu söyledik. Maalesef, herhangi bir yol almadık. Dışişleri bakanımız BM genel kurulundaydı, ancak toplantıyı iptal ettiler. Modi'nin tüm kampanyası, bizleri nasıl öldürdüğüne bağlı kaldı. 'Bu sadece bir fragman ve film henüz başlamadı' gibi kelimeler kullandı. Hindistan Keşmir’de fazladan 180 bin askere sahip, toplam asker sayısı şimdi 900 bin. 8 milyon insanı sokağa çıkma yasağı getirdiler. Ne tür insanlar 8 milyon insan için 900 bin asker getiriyor? Bunlar insan” ifadelerini kullandı.

İmran Han: Hindistan 8 milyon kişiyi Keşmir’de hapsediyor

İmran Han: Hindistan 8 milyon kişiyi Keşmir’de hapsediyor

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