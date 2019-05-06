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İmsak nedir

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte başlayan yeme ve içmeyi bırakma zamanına imsak deniliyor.

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gĞÜÜTÇ

Kelime manası, kendini tutmak, bir şeyden el çekmek olan imsakın takvimlerde günlere ve illere göre başlama saatleri belirtilir.

FARKLI GÖRÜŞLER BULUNUR

Geleneksel anlayışta sabah namazı imsaktan 15-20 dakika sonra olur. Orucun ne zaman başlayacağı (imsak) farklı görüşlere sebep olan bir konudur. İmsakı sabah namazından önce, sabah namazıyla birlikte, sabahın geç vaktinde ve güneşin doğmasıyla ilişkilendiren görüşler bulunmakta ve orucun başlamasını bu vakitlere göre belirleyen görüşler bulunmaktadır.

İMSAKTAN İFTAR VAKTİNE

İmsakın zıddı iftardır. İmsak vaktinin başlangıcı, tan yerinin ağarmasıyla başlar. Bu vakit, takvimlerde imsak vakti olarak gösterilmektedir. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar, ibadet niyetiyle; yemeden, içmeden, küfürden, cinsî münasebetten ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek gerekmektedir.

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