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İnanç ve doğa merkezi Darande ziyaretçilerini bekliyor

Yılda 700 bin kişiyi ağırlayan Malatya'nın Darande ilçesi, huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler turistler için kanyonu, kütüphanesi ve balıklı kuyuları ile güzel bir fırsat sunuyor.

AA | 28.12.2018 - 19:49..
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İlçede, "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu Tohma Kanyonu'ndaki külliyeyi ziyaret edenler, manevi huzuru ve doğal güzellikleri aynı atmosferde buluyor.

Somuncu Baba Külliyesi'nde, "Allah dostu, gönül ereni" olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin yanı sıra Somuncu Baba Camisi, Hulusi Efendi Haziresi, Yeni Cami, Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi, Balıklı Kuyular ve Balıklı Havuz yer alıyor.

YILIN STRESİNİ ATMAK İÇİN TOMHA KANYONU İDEAL ROTA

Sarp kayalıklara sahip Tohma Kanyonu ortasından geçen Tohma Çayı ve ağaçların her mevsim oluşturduğu renk cümbüşü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif bir rota oluşturuyor.

İnanç ve doğa merkezi Darande ziyaretçilerini bekliyor

"HERKESİ DARENDE'YE BEKLİYORUZ"

Kanyonun ortasında bulunan ve yıl boyunca 22 derece olan Kudret Havuzu da farklı zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek. "Herkesi Darende'ye bekliyoruz" Darende Kaymakamı Enver Zengince,yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli inanç ve doğa merkezlerinden olan ilçenin bu yıl sonuna kadar yerli ve yabancı yaklaşık 700 bin kişiyi konuk ettiğini söyledi.

Kayseri, Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Erzincan'ın ortak noktasında bulunduklarını anlatan Zengince, Darende'nin çok önemli mesire alanlarına sahip olduğunu ve bu sayede de ziyaretçileri ilçeye çektiklerini ifade etti.

Doğa ve inanç turizminin alternatif rotası: Darende VİDEO

İnanç ve doğa merkezi Darande ziyaretçilerini bekliyor

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