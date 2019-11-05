İnatçı kundakçı minibüsü 3 denemede yaktı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde fırın ve pastahane işletmecisi Garip Ergin’in minibüsünü, ısrarla yakmaya çalışan kundakçının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İLK DENEMESİNDE BAŞARAMADI

Gazipaşa ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir işletmenin önünde meydana gelen olayda, işletmeye ait minibüsün yanında beliren maskeli bir şahıs, aracın üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı. Tutuşan minibüs, şahsın olay yerinden uzaklaşmasının ardından söndü.

YILMADI YAKTI

Bir süre sonra tekrar gelen şahıs, bir kez daha minibüsü yakmaya çalıştı. Yine başarılı olamayan şahıs, elinde 5 litrelik benzin bidonuyla tekrar olay yerine geldi. Yüzündeki maskeyi de çıkarttığı görülen şahıs, minibüsü ateşe verip olay yerinden uzaklaştı.

Alarmlarının ötmesi sonucu olay yerine gelen işletme sahili Garip Ergin, aracını küle dönmüş halde buldu. İtfaiyenin söndürdüğü araç da kullanılamaz hale geldi.

İnatçı kundakçı 3 denemede minibüsü benzin döküp yaktı VİDEO



''SONUNDA BAŞARMIŞ''

İlçede son 6 ay içinde 6 adet araç kundaklaması hadisesi yaşandığını belirten Garip Ergin, “Olayı güvenlik kameralarından izledim. Önce maskeyle gelen şahıs daha sonra maskesini de çıkartarak 3 kez aracı yakmaya çalışmış, en sonunda başarmış. İlçemizde peş peşe bu şekilde kundaklama hadiseleri meydana geldi. Emniyet bu şahsı da tespit etti, ancak şahıs serbest bırakıldı. Tahkikat sürüyor. Bu işin sorumlularının en kısa sürede bulunmasını istiyorum.” dedi.