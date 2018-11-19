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İnatçı sürücüler gişede sıkıştı

İstanbul'da sık sık görmeye başladığımız "gişe inadı kazası" yeniden yaşandı. Otoyol gişelerinden aynı anda geçmeye çalışan iki araç gişelerde sıkıştı.

DHA | 19.11.2018 - 13:26..
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İnatçı sürücüler gişede sıkıştı

Geçtiğimiz cuma günü saat 21.30 sıralarında Kurtköy gişelerinde TEM istikametinde Miraç Korkmaz yönetimindeki araç ile Hıdır Tuncer yönetimindeki taksi aynı anda gişeden geçerken, gişede sıkışıp kaldı.

İnatçı sürücüler gişede sıkıştı VİDEO

ARAÇLARINDAN ÇIKIP ARAÇLARIN KURTARILMASINI BEKLEDİLER

Birbirlerine inat ederek gişelerden önce geçmeyi deneyen sürücüler, araçlarından kendi imkanlarıyla çıkarak araçlarının kurtarılmasını bekledi.  Sürücülerin araçları çekiciler getirilerek, gişelerden çıkarıldı.

İnatçı sürücüler gişede sıkıştı

ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olayda yaralı ve can kaybı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İnatçı sürücüler gişede sıkıştı

DAHA ÖNCE DE DEFALARCA AYNI KAZA YAŞANDI

Daha önce de birçok kez iki araç aynı anda gişelerden geçmeye çalışmış, ortaya bu görüntüler çıkmıştı:

İnatçı sürücüler gişede sıkıştı

İnatçı sürücüler gişede sıkıştı

İnatçı sürücüler gişede sıkıştı

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