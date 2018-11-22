Muharrem İnce, Diriliş Ertuğrul'un müziğini seçim şarkısı sandı

Muharrem İnce, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Ankara, İstanbul ve İzmir mitinglerimizi yayınlamayan TRT'nin, tek adamın borazanı olduğunu tartışmaya gerek yok. TRT İstanbul Radyosu'nun santralini arayın kendiniz dinleyin :)"

Halbuki TRT İstanbul Radyosu santralinde yayınlanan müzik, bizzat TRT'nin kendi tarihi dizisi Diriliş Etruğrul'a aitti.

Muharrem İnce, Diriliş Ertuğrul'un müziğini seçim şarkısı

BÜLENT TURAN'DAN ESPRİLİ YANIT

AK Parti grup başkanvekili Bülent Turan, Muharrem İnce'nin düştüğü hataya kendi üslubuyla karşılık verdi:

"Diriliş müziğini AK Parti müziği zanneden büyük! lider Muharrem bitanesin :)"

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN MÜZİKLERİ 13. YÜZYILIN RUHUNU YANSITIYOR

TRT1 ekranlarında izleyicinin gönlünde taht kuran Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin jenerik müziği ve diğer müziklerinin bestekar ve aranjör Alpay Göltekin ile eşi Zeynep Alasya tarafından yapıldığını söylemişti.

Bozdağ, büyük beğeni toplayan müziklerin 13. yüzyılın müzikal altyapısına göre yapıldığını ve yine döneme ait olan başta dombra, cura, kopuz, bendir ve cembe gibi müzik enstrumanları kullanıldığını söyleyerek, döneme ait ve günümüzde bulunmayan müzik aletleri içinse bilgisayar teknolojilerinden faydalanıldığını belirtmişti. Bozdağ, 13. yüzyılın ruhuna ve enstrumanlarına sadık kalınarak yapılan özgün müziklerin, senfonik bir alt yapı ile dizide kullanıldığına vurgu yapmıştı.