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İnce, Kılıçdaroğlu'nu cenaze töreninde yalnız bırakmadı

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısının cenaze törenine katıldı.

AA | 07.12.2019 - 16:14..
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İnce, Kılıçdaroğlu'nu cenaze töreninde yalnız bırakmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz, vefat etti.

İnce, Kılıçdaroğlu'nu cenaze töreninde yalnız bırakmadı

Kalp yetmezliği nedeniyle dün gece evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Hasan Ali Gündüz için Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Serçeşme Cemevi ve Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İnce, Kılıçdaroğlu'nu cenaze töreninde yalnız bırakmadı

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Törene;  Gündüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.

İnce, Kılıçdaroğlu'nu cenaze töreninde yalnız bırakmadı

İnce, Kılıçdaroğlu'nu cenaze töreninde yalnız bırakmadı

Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından bir süre Gündüz'ün tabutunu taşıdı. 
Hasan Ali Gündüz'ün cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Muharrem İnce-Kemal Kılıçdaroğlu çekişmesi sonrası bu satırlar, Twitter'da paylaşılmaya başlanmıştı.

Şiir, İnce'nin Tutanka şiirinin sözlerinin değiştirilmiş hali.

İnce, Kılıçdaroğlu'nu cenaze töreninde yalnız bırakmadı

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