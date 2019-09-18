İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük satıldı

Uludağ sözlük ve İnci Sözlük markalarının yüzde 50’sini, Bursa’da faaliyet gösteren Ergünkent İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur satın aldı.

28 yaşındaki genç girişimci, Türkiye’de yeni neslin en yoğun takip ettiği platformlar arasında yer alan bu iki sözlük sitesini ve bağlı sosyal içerik platformlarını, inşaat sektöründe katma değer elde etmek için kullanacak.

2005'TE ÖĞRENCİ PROJESİ OLARAK KURULDU

Uludağ Sözlük’ün dijital dünyadaki büyük yolculuğu, 2005’te öğrenci projesi olarak başladı. 4 yıl sonra İnci Sözlük, çok kısa süre içinde kendi kitlesini oluşturarak Türkiye internetinde adını duyurmaya başladı. Ardından İncicaps ve Haberself ile kitlelere ulaşan bu iki sözlük platformu, sosyal medyada da geniş bir takipçiye ulaştı.

İNCİ SÖZLÜK'ÜN 15 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Kuruluş tarihi 2005 olan Uludağ Sözlük, bugün 850 bin günlük ziyaretçi sayısı ve 700 bin üyeyle Türkiye’nin ikinci en büyük sözlük sitesi. 2009 doğumlu İnci Sözlük ise 1.2 milyon üyeye ve sosyal medyada toplam 15 milyon takipçiye sahip. Uludağ Sözlük’te, 3 milyon konu başlığıyla ilgili 22 milyon yazı (entry) yer alıyor.

KENDİ MİZAH KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURDU

Türkiye internet kültürüne pek çok şey kazandıran İnci Sözlük, fotoğraf altına kırmızı şerit çekilerek içeriğe uygun mizahi sözler yazılması prensibine dayanan Caps’ın öncülerinden. İnternet fenomeni Caps’ın tescil sahibi olan İncicaps'te üretilen içerikler, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda yoğun olarak paylaşılıyor. İncicaps’ın; Instagram’da 1.3 milyon, Facebook’ta 1.9 milyon, Twitter’da ise 2.7 milyon takipçisi bulunuyor.