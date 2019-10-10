Independent Türkçe yazarına göre Türkiye istila ediyor

Suriye'nin kuzeyinde Türk sınırında yuvalanan terör örgütleri YPG ve DEAŞ'ı bölgeden temizlemek ve Suriyelilere güvenli bölge yaratmak için Türkiye, dün Barış Pınarı Harekatı'na başladı.

Türk askeri, öncelikle Tel Abyad ve Resulayn'ı kontrol altına alarak 120 kilometrelik bir alanda söz sahibi olmak istiyor. Operasyon sonucunda temizlenecek alana, Türkiye'de bulunan Suriyeliler yerleştirilecek.

INDEPENDENT'A GÖRE 'İSTİLA'

Türkiye'nin bu operasyonuna PKK, İsrail, Arap Birliği, ABD, AB karşı çıkarken; destekledikleri PKK uzantısı YPG'ye ise hiçbir tepki göstermedi.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yayın hayatına başlayan Independent Türkçe'de bugün Bel Trew imzasıyla yayınlanan bir yazıda da "BM, Suriye'nin kuzeyini istila eden Türkiye'nin hali hazırda üçte birinin yardıma muhtaç olduğu 1.7 milyon insanı tehlikeye attığı uyarısında bulundu." ifadeleri dikkat çekti.

NEVZAT ÇİÇEK BAŞINDA

Independent Türkçe'nin Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la bir araya gelmiş, Çiçek'in verdiği poz çok konuşulmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN SERMAYESİ

Suudi Arabistan sermayesinin sahip olduğu Independent Türkçe, mayıs ayında da şehit olan 3 askerimiz için "Hayatını kaybetti" ifadesini kullanmış, bu ifadeler tepki çekmişti.