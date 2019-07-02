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İnebolu Cezaevi'nde mahkumların sevki başladı

Adalet Bakanlığı; İnebolu, Tosya ve Daday cezaevlerinin fiziki şartlara uymadığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

İHA | 02.07.2019 - 15:58..
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Adalet Bakanlığı'nın kapatma kararının ardından İnebolu M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan yaklaşık 120 mahkumun, başta Kastamonu olmak üzere diğer cezaevlerine sevkine de başlandı.

İnebolu Cezaevi'nde bulunan 80’e yakın personel de tayin için önümüzdeki günlerde tercih yapacak.

FİZİKİ ŞARTLAR YETERSİZ

Fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle kapatılma kararı alınan Daday ve Tosya cezaevlerinin yanı sıra yeni cezaevi için yer bulunamaması üzerine İnebolu da kapatılma kararı alındı.

İnebolu Cezaevi yıkıldıktan sonra bulunduğu yere, daha modern ve büyük cezaevi yapılması planlanıyor.
İnebolu Cezaevi'nde mahkumların sevki başladı

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