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İneği gübreden itfaiye kurtardı

Açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan dana, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

AA | 26.06.2019 - 05:32..
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Bolu'da Fahri Yaman'a ait dana, ahırın kenarında bulunan gübre yığınına saplandı.

Danasını kendi imkanları ile saplandığı gübre yığınından çıkartamayan Yaman, itfaiyeden yardım istedi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gübre yığınının içine girerek, danayı kalın halatlarla bağladı.

İneği gübreden itfaiye kurtardı

YARIM SAAT SÜRDÜ

Dana, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye arasının arkasında bulunun vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.Bir süre yerde hareketsiz kalan dana, üzerine atılan suyun ardından yerinden kalkabildi.

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