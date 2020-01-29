İnegöl'de çeşmeden maden suyu akıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi sakinleri, topraktan fışkıran suyun tadına bakınca suyun, maden suyu olduğunu fark etti.

Bunun üzerine, 2005 yılında Kurşunlu Mahallesi Çiftçi Mallarını Koruma Derneği tarafından çeşme yapıldı.

"VATANDAŞ ÇEŞMEDEN MADEN SUYU İÇEBİLİYOR"

Sızıntı şeklinde olan maden suyunun dozer yardımıyla açılarak akış hızının artırıldığını belirten Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, "Çiftçi Mallarını Koruma Derneği’nden görev aldığımda 2005 yılında burada dozerle bir çalışma yaparak maden suyunu vatandaşlarımıza kazandırdık. Geçtiğimiz aylarda mahalle sakinlerimizden Seyit Ali Memiş tarafından buraya güzel bir çeşme yapıldı. Bakmaca’ya gelen vatandaşlarımız, çeşmeden katkısız bir şekilde istedikleri kadar maden suyunu hem içebiliyorlar hem de şişelere doldurup evlerine götürebiliyorlar. Ücretsiz şekilde yararlanıyorlar. Oldukça faydalı bir su.” dedi.

"GELİP BİDONLARA DOLDURUYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Efe Güleç ise, "Biz bu suyun tadını seviyoruz. Maden suyu resmen. Gelip bidonlara doldurup içiyoruz. Ücretsiz maden suyu.” diye konuştu.