İnegöl’de çöp tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde, kapı önünde bulunan çöpler yüzünden iki komşu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali İhsan Y., arabasında bulunan tüfekle Mehmet U.’yu önce kolundan vurdu, ardından tüfeğin kabzasıyla kafasından yaraladıktan sonra olay yerinden arabasına binerek kaçtı.
YAKALAMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Kanlar içerisinde kalan Mehmet U., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.