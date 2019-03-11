İnegöl’de çöp tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Bisikleti ile otomobile çarpan kız yaralandı

Yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeşil reçete operasyonunda 9 tutuklama daha

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Hindistan-Pakistan sınırında çatışma: 2 ölü, 4 yaralı

Hindistan ve Pakistan sınırında devam eden çatışmalarda 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.