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İnegöl'de yola çıkan at kazaya neden oldu; 1 yaralı

Bir otomobil, yola çıkan ve üzerinde çocuk binicinin bulunduğu ata çarptı.

DHA | 26.06.2019 - 01:04..
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Bursa'da İnegöl-Cerrah yolu üzerinde kaza meydana geldi.

İnegöl'den kırsal Cerrah Mahallesi istikametine seşir halinde olan Erhan Or (33) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre tarladan atla aniden yola çıkan Yiğit Alp E.'nin (11) üzerinde bulunduğu ata çarptı. Çarpışmanın etkisiyle at üzerinde bulunan Yiğit Alp, otomobilin ön camının üzerine düşerek yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yiğit Alp E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazada atın yaralanmadığı öğrenildi. Çarpma sonucu araçta ise maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl'de yola çıkan at kazaya neden oldu; 1 yaralı

İnegöl'de yola çıkan at kazaya neden oldu; 1 yaralı

İnegöl'de yola çıkan at kazaya neden oldu; 1 yaralı

İnegöl'de yola çıkan at kazaya neden oldu; 1 yaralı

İnegöl'de yola çıkan at kazaya neden oldu; 1 yaralı

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