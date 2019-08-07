İneklerine kavuşan Sabiha Nine'nin kurban hazırlığı

Denizli’nin Merkezezefendi İlçesi Altındere Mahallesi’nde geçtiğimiz nisan ayında yaşanan olayda, 70 yaşındaki Sabiha nine, tek geçim kaynağı olan ve uçurumdan düşüp telef olan ineğinin başında ağlarkenki görüntüsü ile Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

SABİHA NİNE'NİN ÇARESİZ ANLARI

Sarıkız ismini verdiği ineğinin uçurumdan düştükten sonra kanlar içinde kalması sonrası başına oturarak gözyaşı döküp, feryat eden ve çevresindekilerden yardım isteyen yaşlı kadın, ineğinin 5-10 dakika içerisinde can verdiği o anları çaresizlik içinde izlediği anlardan çekilen fotoğrafı ile herkesin yüreğini sızlatmıştı.

Telef olan ineği için gözyaşı döken Sabiha Nine



1 İNEĞİ ÖLMÜŞTÜ, 6 İNEK SAHİBİ OLDU

Hayırseverler ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Sabiha nineye sahip çıkmış ve yaşlı kadına 6 inek ile bir buzağı hediye etmişti. 1 ineği ölen ancak sonrası 6 inek ve bir buzağı sahibi olan Özel’in acı gözyaşları sevince dönüşürken, köydeki tek göz odasında adeta bayram havası yaşanmıştı.

4 İNEĞİNİ SANIP, İKİSİNE BAKMAYI PLANLIYOR

Nisan ayından bu yana ineklerine bakan Özel, hayvanlarını köyün yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki meraya otlaması için bindiği atı ile getirip götürüyor. Hayvanları ile Kurban Bayramına hazırlanan Özel, bayramda 4 ineğini satıp ikisine bakmayı planlıyor.