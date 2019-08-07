taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4857
Euro
6.139
Altın
1488.44
Borsa
99767.65
Gram Altın
262.347

İneklerine kavuşan Sabiha Nine'nin kurban hazırlığı

Uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında ağlayan Sabiha Nine, hayırseverlerin desteğiyle alınan 6 inek ve bir buzağısı ile Kurban Bayramı’na hazırlanıyor.

İHA | 07.08.2019 - 12:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Denizli’nin Merkezezefendi İlçesi Altındere Mahallesi’nde geçtiğimiz nisan ayında yaşanan olayda, 70 yaşındaki Sabiha nine, tek geçim kaynağı olan ve uçurumdan düşüp telef olan ineğinin başında ağlarkenki görüntüsü ile Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

SABİHA NİNE'NİN ÇARESİZ ANLARI

Sarıkız ismini verdiği ineğinin uçurumdan düştükten sonra kanlar içinde kalması sonrası başına oturarak gözyaşı döküp, feryat eden ve çevresindekilerden yardım isteyen yaşlı kadın, ineğinin 5-10 dakika içerisinde can verdiği o anları çaresizlik içinde izlediği anlardan çekilen fotoğrafı ile herkesin yüreğini sızlatmıştı.

Telef olan ineği için gözyaşı döken Sabiha Nine

1 İNEĞİ ÖLMÜŞTÜ, 6 İNEK SAHİBİ OLDU

Hayırseverler ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Sabiha nineye sahip çıkmış ve yaşlı kadına 6 inek ile bir buzağı hediye etmişti. 1 ineği ölen ancak sonrası 6 inek ve bir buzağı sahibi olan Özel’in acı gözyaşları sevince dönüşürken, köydeki tek göz odasında adeta bayram havası yaşanmıştı.

4 İNEĞİNİ SANIP, İKİSİNE BAKMAYI PLANLIYOR

Nisan ayından bu yana ineklerine bakan Özel, hayvanlarını köyün yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki meraya otlaması için bindiği atı ile getirip götürüyor. Hayvanları ile Kurban Bayramına hazırlanan Özel, bayramda 4 ineğini satıp ikisine bakmayı planlıyor.

İneklerine kavuşan Sabiha Nine'nin kurban hazırlığı

İneklerine kavuşan Sabiha Nine'nin kurban hazırlığı

İneklerine kavuşan Sabiha Nine'nin kurban hazırlığı

İneklerine kavuşan Sabiha Nine'nin kurban hazırlığı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

135
Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

95
ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

195
İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

299
Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

113
Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

65
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir