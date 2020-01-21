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İnfaz düzenlemesi şekillendi

Uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin taslak metninin ortaya çıkması üzerine, 22 suç kapsam dışı bırakıldı.

DHA | 21.01.2020 - 14:39..
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Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a infaz düzenlemesiyle ilgili sunum yapmıştı.

Bakanlığın uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı.

Ortaya çıkan metne göre;  çok sayıda suç, infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak.

KAPSAM DIŞI TUTULAN SUÇLAR

17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar şöyle sıralandı:

"Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan üzerinde deney suçu, organ ve doku ticareti, reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçların tamamı her türlü eziyet, işkence, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman Kanunu'na aykırı suçlar."

Taslak metinde sayılan bu suçlar dışındaki suçlar infaz düzenlemesi kapsamına alınacak.

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASINDAKİ DOSYALARI KAPSAMIYOR

İnfaz düzenlemesinin, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosyaları kapsamayacağı belirtilirken, bu aşamada tutuklu yargılananların tutukluluk hali devam edecek.

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