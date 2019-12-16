taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8529
Euro
6.5242
Altın
1476.91
Borsa
111149.4
Gram Altın
277.515
Bitcoin
41693.68

İngiliz ajanının ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Beyoğlu’nda ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'in ölüm nedeni 'yüksekten düşme' olarak belirlendi.

DHA | 16.12.2019 - 15:00..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

11 Kasım'da İstanbul Beyoğlu Kemankeş Mahallesi’ndeki ev ve iş yeri olarak kullandığı binanın önünde ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisi ve Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler'in kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili rapor tamamlandı.

DÜŞME SONUÇLU ÖLÜM

Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'nun 4 sayfalık raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından gelen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

İngiliz ajanının ölüm nedeni belli oldu

ELEKTRONİK EŞYALARININ İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Bu arada James Gustaf Edward Le Mesurier'in elektronik eşyalarının emniyetteki incelemesi devam ediyor. James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşinin ise yurt dışı yasadığını devam ettiği kaydedildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu, affetmek için 5 bin TL istedi

Kemal Kılıçdaroğlu, affetmek için 5 bin TL istedi

216
Camilerde kilise düzeni devam ediyor

Camilerde kilise düzeni devam ediyor

296
Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri yakalandı

Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri yakalandı

71
Vekiller kullanmadıkları posta parasını istedi

Vekiller kullanmadıkları posta parasını istedi

185
Doğa Koleji'ne ödenen paralar ne oldu

Doğa Koleji'ne ödenen paralar ne oldu

94
Sergen Yalçın: Dolmabahçe'yi özlüyorum

Sergen Yalçın: Dolmabahçe'yi özlüyorum

53
Deyrizor'da her yerden petrol fışkırıyor

Deyrizor'da her yerden petrol fışkırıyor

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir