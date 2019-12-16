İngiliz ajanının ölüm nedeni belli oldu

11 Kasım'da İstanbul Beyoğlu Kemankeş Mahallesi’ndeki ev ve iş yeri olarak kullandığı binanın önünde ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisi ve Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler'in kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili rapor tamamlandı.

DÜŞME SONUÇLU ÖLÜM

Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'nun 4 sayfalık raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından gelen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

ELEKTRONİK EŞYALARININ İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Bu arada James Gustaf Edward Le Mesurier'in elektronik eşyalarının emniyetteki incelemesi devam ediyor. James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşinin ise yurt dışı yasadığını devam ettiği kaydedildi.