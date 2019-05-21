İngiliz ajansın Türkiye İran ticaretine son verdi iddiası

Reuters haber ajansı “Türkiye ABD’ye boyun eğdi” başlığıyla yayınladığı haberde, Türkiye’nin İran’la petrol ticaretinin sağlandığı limanların erişime kapatıldığını iddia etti.
LİMANLAR İRAN PETROLÜNE KAPATILDI
İngiliz ajansının uydu görüntülerine dayandırdığını iddia ettiği haberde, Türkiye’nin, İran’la ticaret yapan ülkelere uygulanan muafiyetin son bulmasının ardından, sessizce, İran ile olan petrol alışverişine son verdiği belirtildi.
Türkiye’nin, daha önce, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlara şiddetle karşı çıktığını söyleyen İngiliz ajans, şimdi ise ülkenin tamemen ABD’nin kurallarına uyduğunu söyleyen ifadeler kullandı.
Reuters'ın iddiası, henüz hiçbir Türk yetkili tarafından doğrulanmadı.
Türkiye, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlarda, muaf tutulan 8 ülkenin arasında yer alıyordu. ABD hükümeti, uluslararası muafiyetler 1 Mayıs’ta son vermişti.
ABD’nin İran yaptırımları petrol ticaretini nasıl etkiliyor VİDEO