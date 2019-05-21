taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

İngiliz ajansın Türkiye İran ticaretine son verdi iddiası

Reuters, Türkiye’nin İran’la petrol ticaretine son verdiğini iddia eden bir habere imza attı.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 17:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Reuters haber ajansı “Türkiye ABD’ye boyun eğdi” başlığıyla yayınladığı haberde, Türkiye’nin İran’la petrol ticaretinin sağlandığı limanların erişime kapatıldığını iddia etti.

LİMANLAR İRAN PETROLÜNE KAPATILDI

İngiliz ajansının uydu görüntülerine dayandırdığını iddia ettiği haberde, Türkiye’nin, İran’la ticaret yapan ülkelere uygulanan muafiyetin son bulmasının ardından, sessizce, İran ile olan petrol alışverişine son verdiği belirtildi.

İngiliz ajansın Türkiye İran ticaretine son verdi iddiası

Türkiye’nin, daha önce, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlara şiddetle karşı çıktığını söyleyen İngiliz ajans, şimdi ise ülkenin tamemen ABD’nin kurallarına uyduğunu söyleyen ifadeler kullandı.

İngiliz ajansın Türkiye İran ticaretine son verdi iddiası

Reuters'ın iddiası, henüz hiçbir Türk yetkili tarafından doğrulanmadı.

Türkiye, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlarda, muaf tutulan 8 ülkenin arasında yer alıyordu. ABD hükümeti, uluslararası muafiyetler 1 Mayıs’ta son vermişti.

ABD’nin İran yaptırımları petrol ticaretini nasıl etkiliyor VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yargıtay sigorta için göstermelik çalışanlara dur dedi

Yargıtay sigorta için göstermelik çalışanlara dur dedi

182
Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

527
Ayşenur Arslan'dan mutluluktan uçuyorum selfie'si

Ayşenur Arslan'dan mutluluktan uçuyorum selfie'si

504
Türk-İş grev çağrısı yaptı

Türk-İş grev çağrısı yaptı

275
Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

111
Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

198
Trump'ın savaş itirafı

Trump'ın savaş itirafı

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir