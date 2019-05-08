İngiliz askerini fil öldürdü

İngiliz basını Mathew Talbot isimli bir askerin Malavi’de izinsiz avlanmaya karşı yürütülen bir operasyon esnasında bir fil tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

OPERASYONDA ÖLDÜ

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada askerin Malavi’de yürütülen operasyonda trajik bir şekilde öldüğü belirtildi.

Savunma Bakanı Penny Mordaunt, “Mathew Talbot’un ölüm haberini aldığım için derin üzüntü içerisindeyim. Bu trajik kaza bize bir kez daha ordumuzun, vahşi hayat içerisinde soyu tükenmekte olan türleri suçlular tarafından katledilmekten korurken karşılaşabileceği tehlikeleri hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.