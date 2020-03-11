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İngiliz Bakan Dorries'te koronavirüs tespit edildi

Bakan Nadine Dorries, son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldı.

AA | 11.03.2020 - 08:48..
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İngiliz Bakan Dorries'te koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs salgını, İngiltere'de devlet kademesine sıçradı.

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te, yeni tip koronavirüs tespit edildi.

"KENDİMİ EVDE TECRİT ETTİM"

Dorries, yazılı açıklamasında, "Koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğrulayabilirim. Bilgilendirildiğim andan itibaren tavsiye edilen tüm önlemleri aldım ve kendimi evde tecrit ettim." ifadelerini kullandı.

İngiliz Bakan Dorries'te koronavirüs tespit edildi

62 yaşındaki Dorries, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun kendisini yakından takip ettiğini vurguladı.

"DOĞRU OLANI YAPTI"

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Dorries'in, virüse yakalanması dolayısıyla "çok üzgün" olduğunu belirterek, "Kendini tecrit ederek doğru olanı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

BORIS JOHNSON'IN KATILDIĞI RESEPSİYONDAYDI

Öte yandan Dorries'in, son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldığı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulunduğu biliniyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının salı günü 382'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'ten 6'ya çıktığını açıklamıştı.

İngiliz Bakan Dorries'te koronavirüs tespit edildi

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