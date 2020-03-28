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İngiliz basını: Koronavirüs, hükümeti kalbinden vurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un koronavirüse yakalanması, ülkede geniş yankı uyandırdı.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 10:37..
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Koronavirüs, İngiltere'de devlet kademesine sıçradı.

Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs testlerinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Öte yandan, İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty de, koranavirüs belirtileri gösterdiği için kendini tecrit etme kararı aldı.

KORONAYA YAKALANDILAR

Johnson, son 24 saatte kuru öksürük ve ateş gibi "hafif semptomlar" geliştirdiğini söyledi. Hancock da, "Semptomlarım hafif ve kendimi tecride aldım, evden çalışıyorum" dedi.

İngiliz basını: Koronavirüs, hükümeti kalbinden vurdu

"KİMSE GÜVENDE DEĞİL"

İngiltere'de gazeteler, bu gelişmeleri birinci sayfalarından okurlarına duyurdu. Daily Mirror, "Virüs, hükümetinde kalbinde. Kimse güvende değil." başlığını attı.

ÖLDÜRÜCÜ HASTALIK

Haberde, Başbakan Johnson, Sağlık Bakanı Hancock ve Sağlık Direktörü Whitty'inn öldürücü hastalığa yakalandığı belirtildi.

"VİRÜS, HÜKÜMETİ KALBİNDEN VURDU"

The Guardian gazetesi, "Koronavirüs, hükümeti kalbinden vurdu" başlığıyla okurlarının karşısına çıkarken, uzmanların, "Johnson, kendi tavsiyesi olan sosyal mesafeye uymadığı" yönündeki görüşlerine yer verildi.

"KORONA, LİDERLERİ YERE SERDİ"

The Daily Telegraph ise, Johnson, Hancock ve Whitty'nin fotoğraflarını yan yana kullanarak, "Koronavirüs, hükümeti kalbinden vururken, liderler yere serildi." dedi.

İngiliz basını: Koronavirüs, hükümeti kalbinden vurdu

İngiliz basını: Koronavirüs, hükümeti kalbinden vurdu

İngiliz basını: Koronavirüs, hükümeti kalbinden vurdu

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