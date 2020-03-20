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İngiliz basını: Mossad ajanları, 100 bin kit çaldı

Mossad'ın ülkeye getirdiği test kitlerinin, talep edilenden farklı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 09:11..
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İsrail gizli servisi Mossad'ın, ülkeye 100 bin koronavirüs test kiti getirdiği ortaya çıktı.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Mossad'ın 100 bin kiti, İsrail'i resmen tanımayan, ancak ilişkileri düşük seviyede yürüten en az iki Körfez ve Arap ülkesinden elde ettiği belirtildi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mossad ve diğer kurumlar da dahil olmak üzere, koronavirüs ile mücadeleye yardımcı olmak için devletin tüm imkanlarını tam olarak kullanıyoruz." denildi.

İngiliz basını: Mossad ajanları, 100 bin kit çaldı

YANLIŞ KİTLERİ GETİRMİŞLER

Ancak, İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Itamar Grotto, Mossad'ın getirdiği kitlerin, ihtiyaç duydukları türden kitler olmadığını açıkladı.

OPERASYON GİZLİ YÜRÜTÜLDÜ

Söylentilere göre, Mossad'ın test kiti operasyonu gizli tutuldu ve İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz'a dahi bilgi verilmedi. Bir radyoya konuk olan Katz, "Ben de rapordan sizin gibi haberdar oldum." diye konuştu.

İngiliz basını: Mossad ajanları, 100 bin kit çaldı

İSRAİL'DE SON DURUM

İsrail Başbakanı, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin günde 3 bin koronavirüs testi yapmayı hedeflediğini ve bunun iki hafta içinde günde 10 bine çıkarılacağını söylemişti.

İsrail'de, şimdiye kadar 677 koronavirüs vakası görüldü.

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