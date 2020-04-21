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İngiliz firmalar koruyucu ekipmanları yurt dışına sattı

Koronavirüsle mücadelede ekipman eksikliği yaşayan İngiltere'de hükümet, ülkedeki firmaların yardım teklifine yanıt vermedi.

AA |
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İngiliz firmalar koruyucu ekipmanları yurt dışına sattı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede koruyucu ekipman eksikliği yaşanan İngiltere'de, çarpıcı bir olay ortaya çıktı.

İngiliz firmalarının depolarından Almanya, İspanya ve İtalya'ya bu ürünlerden milyonlarca gönderildiği iddia edildi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ YARDIM TEKLİFİNİ REDDETTİ

Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiliz firmaları, yardım tekliflerinin hükümet tarafından defalarca göz ardı edilmesi nedeniyle ellerindeki ürünleri, diğer ülkelere satmak zorunda kaldı.

AB ÜLKELERİNE SEVKİYAT YAPILDI

"Başka seçenekleri olmadığını" kaydeden firma yetkilileri, depolarının Çin'den satın alınan milyonlarca koruyucu ekipmanla dolu olduğunu ve her gün aralarında Almanya, İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sevkiyat yapıldığını açıkladı.

İngiliz firmalar koruyucu ekipmanları yurt dışına sattı

İTALYA'YA 750 BİN CERRAHİ MASKE

Örneğin, dün Veenak International adlı firmanın Birmingham kentindeki depolarından 750 bin cerrahi maske, 3 tıra yüklenerek İtalya'ya gönderildi.

Sadece geçen hafta firma 5 milyon cerrahi maske, bir milyondan fazla FFP2 maske ve yarım milyondan fazla FFP3 maske AB menşeli tırlarca İngiltere'deki depolardan alındı.

YURT DIŞINA SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

Gazeteye konuşan İngiltere Sağlık Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Simon Festing, yardım tekliflerinin yanıtsız kalmasının ardından bazı üyelerinin yurt dışına koruyucu ekipman satmaya devam ettiğini doğruladı.

Festing, "İşletmeler için son derece zor bir zaman ve İngiltere içine satış yapamazlarsa ticari düzenlemeleri muhtemelen devam edecektir." dedi.

İngiliz firmalar koruyucu ekipmanları yurt dışına sattı

TÜRKİYE, ÇİN, MYANMAR...

Haberde, hükümetin, aralarında Türkiye, Çin ve Myanmar'ın da olduğu ülkelerden ürün temin etmek için çalıştığına atıfta bulunarak, yaşanan bu çelişkiye dikkat çekildi.

BORIS JOHNSON HÜKÜMETİNE BASKI VAR

Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği İngiltere'de, kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin üzerindeki baskı artmış bulunuyor.

Halk Sağlığı Kurumu'nun yeni kılavuzunda ise koronavirüs hastalarına müdahalede kullanılması gereken sıvı geçirmez tulumlar yerine, tekrar kullanılabilir tulumlarla uzun kollu laboratuvar önlüklerinin kullanılabileceği kaydedilmişti.

İngiliz firmalar koruyucu ekipmanları yurt dışına sattı

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