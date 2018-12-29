İngiliz futbolcu arkadaşını öldüresiye dövdü

Bir dönem 17 Yaş altı İngiliz Milli Takımı'nda ve Aston Villa'da görev alan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Riccardo Calder, bir skandalla gündeme bomba gibi düştü.

ÖNCE YUMRUK ARDINDAN TEKME

Kaydedilen görüntülerde, Calder'ın, siyah aracın içerisindeki ve camı açık bulunan araca saldırdığı görülüyor.

Araçtaki kadın ise Calder'ın üzerine aracı sürerek, onu durdurmaya çalışsa da başarısız oldu. Henüz kavga nedeni açıklanmasa da Calder, kadını önce yumrukla ardından da tekmeyle dövdü.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAMASI İÇİN PARA TEKLİF ETTİ

Yaşanan olayın ardındani kadının iki gözü ve vücudunda morluklar oluştu, ayrıca baş parmağı da kırıldı. Calder, 1 senedir tanıdığı ve zaman zaman birlikte bara gittiği kadının, suç duyurusunda bulunacağını öğrenince de 5 bin pound önerdi. Kadın bu teklifi reddetti ve genç oyuncuyu mahkemeye verdi.

KADINA ŞİDDETTEN 9 AY HAPİS YATACAK

Mahkeme kararı ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Karara göre Calder, 9 ay hapis cezası aldı. Ayrıca formasını giydiği Aston Villa'dan da ayrılmak zorunda kaldı.